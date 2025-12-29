Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki çekici aracıyla günün yoğun trafik saatlerinde arızalı ve kazalı araçlara hızlı müdahale sağladı. Hafta içi sabah 07.00-11.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri arasında yürütülen ücretsiz hizmetle araçlar trafiği aksatmayacak noktalara çekildi.
Uygulamanın 2020 yılından bu yana sürdüğü, ihbarların İzmir Ulaşım Merkezi, emniyet birimleri ve 153 Hemşeri İletişim Merkezi üzerinden alındığı bildirildi.
Dört ana arterde kesintisiz uygulama
Çekici araçların Karabağlar DGM–Yeşillik–Yeşildere hattı, Fahrettin Altay–Çankaya güzergâhı, Bornova Manisa Kavşağı–Meles Deltası hattı ile Meles Deltası–Çiğli Otoban Kavşağı arasında hizmet verdiği belirtildi. Uygulamanın bu ana arterlerde trafik akışının sürekliliğini sağladığı ifade edildi.
Can ve mal güvenliği öncelikli
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, hizmetin amacının yolda kalan araçları güvenli alanlara taşıyarak trafik güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. Vatandaşların 153 Hemşeri İletişim Merkezi üzerinden ücretsiz çekici hizmetine ulaşabildiği kaydedildi.