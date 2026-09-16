Manisa’da yaşayan 19 yaşındaki Arda Kaan Duran’ın hayatı, iki ay önce başlayan ani ateş ve yorgunluk şikayetiyle bir anda altüst oldu. Hastanede konulan lösemi teşhisi, Duran ailesine zorlu bir mücadelenin kapısını araladı. Neyse ki mucize uzakta değildi. 16 yaşındaki kız kardeşi Defne, tek bir saniye bile düşünmeden ağabeyi için öne atıldı.

Laboratuvardan çıkan müjde: Dokular birebir uyumlu

Ağırlaşan tablo üzerine İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen genç sürüklendiği belirsizlikten kısa sürede sıyrıldı. Kemik İliği Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir ve ekibi zaman kaybetmeden nakil kararı aldı. Aile ve yakın çevre taranırken, en güçlü umut en yakından geldi. Liseli Defne’nin dokuları ağabeyiyle tam uyumlu çıktı.

"Başka bir yabancı olsaydı yine hiç düşünmezdim"

İki kardeş, aynı kanı ve canı taşımanın gücüyle ameliyat masasına yürüdü. Ağabeyine kök hücre vererek onun hayata tutunmasını sağlayan Defne Duran, yaşadığı duygusal süreci tarif etmekte zorlanıyor. Ağabeyine umut olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyen genç kız ekliyor: "Ağabeyim değil, hiç tanımadığım biri de olsaydı o iliği gözümü kırpmadan verirdim."

Hastalık haberini aldığında büyük korku yaşayan Arda Kaan ise nakil sonrası moral depoladı. Kardeşinden aldığı canla hayata yeniden bağlanan genç adam, taburcu olur olmaz YKS hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceğini vurguluyor. Umut dimdik ayakta.

Ne ameliyat ne bıçak izi...

Nakil sonrası 12'nci güne giren hastada işler tıkırında ilerliyor. Kötü hücrelerin temizlendiğini ve yeni hücrelerin üretilmeye başladığını belirten Prof. Dr. Oktay Bilgir, hastayı yakın zamanda taburcu edeceklerini müjdeledi.

Toplumdaki devasa bir bilgi kirliliğine de parmak basan Bilgir, kök hücre bağışının sanıldığı gibi ağır bir ameliyat olmadığını hatırlattı: "İnsanlar kemik iliği naklini bıçak altına yatılan bir operasyon zannediyor. Kesinlikle öyle değil. Donörden sadece kök hücre topluyor ve kan verir gibi hastaya aktarıyoruz."

