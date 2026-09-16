Son Mühür- İstanbul’dan havalanan TC-AKF kuyruk tescilli Cessna 680A Citation Latitude tipi iş jeti, 14 Eylül Pazartesi günü Misrata Havalimanı’na iniş yaptığı esnada pist dışına çıkarak alev almıştı.

İniş manevrası sırasında kontrolünü kaybeden uçağa havalimanı itfaiye ekipleri hızla müdahale etmişti. Yolcusuz yapılan uçuşta görevli iki pilot ve bir kabin memurundan oluşan üç kişilik mürettebat, yangından yara almadan kurtulmayı başardmışt.

Tedbir için hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sebebiyle Misrata Havalimanı geçici süreyle hava trafiğine kapatılmıştı.

VIP heyeti Türkiye’ye getirecekti

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre özel jetin Libya seferinin amacı da kesinleşti. Uçağın, Misrata’dan aralarında Trablus merkezli Savunma Bakan Yardımcısı Abdüsselam Zubi’nin kardeşi Muhammed Zubi’nin de bulunduğu üç üst düzey Libyalı siyasi ismi VIP yolcu statüsünde alarak Türkiye’ye getirmek için bölgeye gittiği belirlendi. Kazanın ardından planlanan uçuş iptal edildi.

Alkollü olan iki pilot da tutuklandı

Olayın ardından Libya Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada mürettebata yönelik adli ve tıbbi taramalar yapıldı.

Gerçekleştirilen testler sonucunda uçağı kumanda eden pilot ile yardımcı pilotun kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten makamlar tarafından gözaltına alınan iki pilot, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uluslararası basında mürettebatın Türk vatandaşı olduğu öne sürülürken, Libya resmi makamları pilotların uyruklarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Kazanın kesin çıkış nedenine ilişkin adli ve teknik inceleme devam ediyor.

İzmir'de de yatırımları bulunuyor

Söz konusu uçağın, iş insanı Hamdi Akın tarafından geçtiğimiz mayıs ayında satın alındığı öğrenildi. Akın, İzmir’de organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda altyapı projesini yürüttü.

Kentteki İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı işleten TAV Holding’deki hisselerini 2017 yılında elinden çıkaran Hamdi Akın’a ait İbis Otel, Alsancak Limanı’nın karşısında faaliyetlerini devam ettiriyor.