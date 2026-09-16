Son Mühür- Geleceğin enerji uzmanları diplomalarını almadan önce dev tesiste sahaya indi. Tüpraş’ın dört farklı ildeki üniversitelerle ortaklaşa yürüttüğü "Temel Rafinericilik Staj Programı" bu yılki maratonunu tamamladı. Zorlu eğitim sürecini başarıyla bitiren genç yetenekler, düzenlenen görkemli törenle sertifikalarına kavuştu.

Törene Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Boyacı ile Prof. Dr. Aydoğan Savran da bizzat katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sadece amfi dersleri yetmez: Üniversite sanayi el ele

Sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağını yetiştirmek artık kampüs sınırlarını aşıyor. Ege Üniversitesi, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman üniversitelerinin güç birliği yaptığı projede temel hedef, teoriyi doğrudan üretime dönüştürmek.

Törende konuşan EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savran ve Prof. Dr. Boyacı, stajın önemine dikkat çekti. Amaçlarının yalnızca teorik bilgi yüklemek olmadığını belirten akademisyenler, gençlerin iş dünyasının devleriyle erkenden tanışmasının mezuniyet sonrası rekabette büyük avantaj sağladığını vurguladı. Ege Üniversitesi yönetimi, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

2050 karbon nötr vizyonu gençlere emanet

Eğitim dönemi boyunca öğrenciler sadece vanaların nasıl döndüğünü öğrenmedi. Tüpraş’ın sürdürülebilirlik ekibiyle bir araya gelen gençler, dev tesisin “2050 Karbon Nötr” hedefini ve dönüşüm stratejilerini yerinde inceledi.

Programa katılan meslek yüksekokulu öğrencileri şu kritik alanlardan seçildi:

Rafineri ve Petrokimya

Kimya Teknolojileri

Elektrik ve Makine

Metal Teknolojileri

Tüpraş'ın rafinerilerinin yer aldığı bölgelerde yerel kalkınmayı tetikleyen bu iş birliği, üniversite ile sanayi arasındaki köprüleri her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Gençler ise ceplerinde güçlü bir referansla sektöre iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

