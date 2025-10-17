Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği kapsamlı denetimler kapsamında, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) bünyesindeki et depolarına operasyon düzenledi. Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi uzmanları ile koordineli yürütülen bu baskında, lokanta ve benzeri toplu tüketim mekanlarında kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen yaklaşık 1 ton sağlıksız ve bozulmuş et ürününe el konuldu. Bu önemli denetim, tüketicilerin sağlığını hiçe sayan ticari uygulamalara karşı kararlılık mesajı verdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği baskın, sektördeki hijyen standartlarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bozulmuş ürünler lokantalara sevk edilmek üzere hazırlanmış

Şanlıurfa Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ŞUTİM Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarını tek tek incelemeye aldı. Denetimler sırasında açılan depolarda yapılan titiz kontrollerde, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda muhafaza edilen, kokmuş ve insan tüketimine kesinlikle uygun olmayan çok sayıda bozuk et ürününe rastlandı. Gıda kontrol uzmanları tarafından yapılan ön incelemeler sonucunda, toplamda yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bu etlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı teyit edildi. En çarpıcı tespit ise, bu bozuk etlerin özellikle lokantalar ve benzeri toplu yemek servisi yapan işletmelere dağıtılmak üzere depolanmış olmasıydı.

Depolar mühürlendi, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu yasa dışı girişime karşı derhal sert önlemler alındı. El konulan yaklaşık 1 ton bozuk et, zabıta ve gıda kontrol ekiplerinin nezaretinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi'ne nakledildi ve burada çevre sağlığı kurallarına uygun şekilde imha edildi. İmha işlemiyle birlikte, sağlıksız etlerin saklandığı depolar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Bunun yanı sıra, denetim sonucunda tespit edilen ve halk sağlığını hiçe sayan depo sahipleri ile ilgili işletmelere karşı idari ve cezai işlemler uygulanarak ağır para cezaları kesildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim hakkının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.