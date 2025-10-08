Son Mühür/Sercan Engerek- Lojistik sektörünün en önemli organizasyonlarından LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl dördüncü kez Fuar İzmir’de kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir A Hol’de açıldı. Açılış törenine Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, lojistik sektör temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları ile sektör profesyonelleri katıldı.

LOGISTECH, katılımcı ve ziyaretçilere lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu geniş bir deneyim alanı sunuyor. Bu yıl Çin, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Mersin’den çok sayıda firmanın katılımıyla fuarın ulusal ve uluslararası ölçekte ilgi görmesi bekleniyor.

Yıldır: Yeni ticaret kanalları açılması hedefleniyor

Fuar, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, depolama, soğuk zincir, otomasyon ve liman işletmeciliği gibi lojistiğin tüm halkalarını bir araya getirdi. İzmir’in, konumu itibarıyla Türkiye’nin doğal lojistik üssü olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle İzmir’in kara, deniz ve havayollarının kesişim noktasındaki stratejik yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye'nin doğal lojistik üssü olarak öne çıkmakta. Alsancak Limanı, Ro-Ro hatları ve organize sanayi bölgeleriyle hem iç hem dış ticaretin merkezinde yer alan İzmir'in, LOGISTECH Fuarı sayesinde bu güçlü altyapısını uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yeni ticaret kanalları açması hedefleniyor.”

İzmir lojistikte konumunu geliştirmeye hazır

LOGISTECH’in lojistik sektörünün tüm halkalarını bir araya getirdiğini belirten Yıldır, “İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olması, 4,5 milyonluk nüfusu, 3 saatlik uçuş süresiyle dünyanın önemli noktalarına ulaşımı ve 16 limanıyla lojistik sektöründeki konumunu geliştirmeye son derece yatkındır” ifadelerini kullandı.

Genç beyinler sürdürülebilir çözümler geliştiriyor

Fuar kapsamında İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle DEKATHON 2025 - Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu da düzenlenecek. İzmir’deki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 3-5 kişilik takımlar, 48 saat boyunca fuar alanında ulaşımda düşük emisyonlu çözümler geliştirmek için çalışacak.

Jüri değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren takımlar 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren projelerin prototiplerinin geliştirilmesi için destek sağlanacak ve bir sonraki yıl Logistech’te ilerlemeleri paylaşılacak.

Yarışmanın bu yılki odak konuları arasında yeşil limanlar, karbonsuz havaalanları, akıllı rota ve yük optimizasyonu ile döngüsel lojistik uygulamaları yer alıyor.

Speed Networking ile uluslararası temaslar kurulacak

Bu yıl ilk kez oluşturulan Speed Networking Alanı, fuarın dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. Almanya, Bosna Hersek, Çin, Hollanda, İsviçre, Mısır ve Cezayir’den birlik ve oda temsilcilerinin katılacağı etkinlikte, lojistik sektörünün temsilcileri ile dış ticaret yöneticileri birebir görüşmeler yapacak.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri yöneticileri ile katılımcı firmaların üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı buluşmalarda uluslararası heyetlerle Türk pazarındaki karar vericiler doğrudan temas kuracak.

Speed Networking etkinliğiyle alıcı ve satıcılar hızlı, planlı ve doğrudan bir iletişim ortamında bir araya gelecek. Katılımcılar, kısa süreli görüşmeler sayesinde firmalarını tanıtma, iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve yeni bağlantılar kurma olanağı bulacak. Bu sayede hem uluslararası ticarette yeni köprüler kurulacak hem de fuar ziyaretçilerinin iş görüşmeleri daha verimli hâle gelecek.

Fuar boyunca, dernek temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla paneller ve seminerler gerçekleştirilecek.