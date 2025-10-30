Son Mühür - Anfield Road’da gerçekleşen İngiltere Lig Kupası 4. tur karşılaşmasında Liverpool, evinde ağırladığı Crystal Palace’a 3-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Konuk ekip Palace, bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

Farklı galibiyet

Karşılaşmada Crystal Palace’a galibiyeti getiren golleri Ismaila Sarr (2) ve Yeremy Pino attı. Liverpool cephesinde genç savunma oyuncusu Amara Nallo, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6’sından mağlubiyetle ayrıldı. Son dönemdeki kötü performans, taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, takımın hem fiziksel hem de mental açıdan yorgun olduğu yorumları yapıldı.

Liverpool’un oynadığı son 7 resmi maçın sonuçları ise şu şekilde: Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

Liverpool 1-2 Manchester United

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Brentford 3-2 Liverpool

Liverpool 0-3 Crystal Palace Tepkilerin hedefinde Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Anfield tribünlerinden ıslıklar yükselirken, bazı taraftarlar takımın motivasyonsuz oyununa tepki gösterdi. İngiliz medyası ise Klopp’un kadro seçimleri ve savunmadaki zaafları üzerinde tekrar tartışmaların yaşanacağını belirtti.