Son Mühür- Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Lansmanda AirPods Pro 3 ve Apple Watch Series 11 sahne aldı. İki cihaz da hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

AirPods Pro 3: Canlı çeviri ve nabız sensörü

Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3, tasarımsal olarak önceki modele yakın bir çizgide olsa da kullanıcı deneyimini artıran yeniliklerle geliyor.

- 5 farklı boyda kulaklık başlığıyla daha rahat kullanım

- Tek şarjla 8 saate kadar kesintisiz müzik

- Anlık canlı çeviri özelliğiyle dil bariyerini ortadan kaldırma

- Sporcular için nabız sensörü desteği

- IP57 sertifikasıyla toza ve suya dayanıklılık

- Cihazın satış fiyatı 249 dolar olarak açıklandı.

Apple Watch Series 11: Daha ince, daha akıllı

Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün ise Apple Watch Series 11 oldu. Apple’ın şimdiye kadarki en ince akıllı saati, hem tasarım hem de sağlık özellikleriyle öne çıkıyor.

- 100 geri dönüştürülmüş titanyum ve alüminyum gövde

- Yeni kadran seçenekleri ve farklı renklerle şık tasarım

- 24 saatlik batarya ömrü

- 5G desteği ve hızlı şarj özelliği

Sağlık takibinde yeni dönem

Apple Watch Series 11’in en dikkat çekici yönü sağlık odaklı yenilikleri oldu:

- Yüksek tansiyon tespiti

- Uyku apnesi bildirimi

- Kalp ve uyku takibi

- Vücut sıcaklığı ölçümü

- Ayrıca cihaz, Always-On ekranı ve 4 kat daha dayanıklı cam tasarımıyla uzun süreli kullanım vadediyor.

Apple’ın sürdürülebilirlik vurgusu

Hem AirPods Pro 3 hem de Apple Watch Series 11, Apple’ın çevre dostu üretim anlayışının bir yansıması olarak geri dönüştürülmüş materyallerle tasarlandı. Bu adım, markanın karbon ayak izini azaltma hedefini destekliyor.

Fiyat ve satış detayları

AirPods Pro 3: 249 dolar

Apple Watch Series 11: Fiyat bilgisi yakın zamanda açıklanacak.

Apple’ın yeni ürünleri, hem teknoloji meraklıları hem de sağlık takibini önemseyen kullanıcılar için güçlü seçenekler sunuyor.