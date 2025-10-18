Son Mühür- Türkiye’de lise eğitimi köklü bir dönüşümden geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı rapor doğrultusunda, mevcut dört yıllık lise modeli “2+2 dönemi” olarak iki aşamalı bir yapıya kavuşturulacak.

İlk iki yıl temel eğitim, son iki yıl seçime bağlı

Yeni sistemde öğrenciler, 9. ve 10. sınıfı tamamladıklarında “temel lise diploması” almaya hak kazanacak. Eğitimine devam etmek isteyenler ise 11. ve 12. sınıflarda akademik veya mesleki yönelimlerini sürdürebilecek. Böylece lise eğitimi iki kademeye ayrılmış olacak; öğrenciler tamamen dört yıl eğitimden koparmadan, kendi ilgi alanlarına göre yönlendirilecek.

Mevcut sistemin değerlendirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son iki yıldır yürüttüğü analizler, Türkiye’de dört yıllık zorunlu lise sisteminin öğrenciler üzerinde baskı yarattığını ve yaratıcılığı sınırladığını ortaya koydu. Haftalık 40 saate kadar çıkan ders yükü, öğrencilerin okula ilgisini azaltıyor ve sınav odaklı yaklaşım bireysel gelişimi engelliyor. Raporda ayrıca, ABD, İngiltere, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde lise eğitiminin çoğunlukla 16 yaşına kadar zorunlu olduğu, Türkiye’de ise öğrencilerin liseye bu yaşta başladığı vurgulandı.

Öğrenciler Bakanlık tarafından takip edilecek

Yeni model kapsamında öğrenciler, ikinci aşamaya geçmese bile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izlenecek. Bu süreçte öğrenciler, mesleki eğitim, üniversiteye hazırlık veya kişisel ilgi alanlarına uygun programlara yönlendirilecek.

Dünya örnekleri

ABD: 6–16 yaş arası zorunlu eğitim (eyaletlere göre değişiyor).

Almanya: 6–15 veya 16 yaş arası zorunlu eğitim.

Japonya: 6–15 yaş arası, toplam 9 yıllık zorunlu eğitim.

İngiltere: 5–18 yaş arası eğitim zorunlu, ancak 16 yaşında iş veya çıraklığa geçiş mümkün.

Finlandiya ve İsveç: 6–16 yaş arası zorunlu eğitim, erken çocukluk eğitimi 3 yaşta başlıyor.