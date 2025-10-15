Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sürecin yeni aşamasına geçti.

Başvuru duyurusu ve branş bazında kontenjan dağılımı, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış; adaylar 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını tamamlamıştı.

Bu sürecin ardından, öğretmen adaylarının sözlü sınavları 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı.

Sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklandı

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçları “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.

Adayların başarı puanları; KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin ortalaması alınarak hesaplandı. Bu kapsamda oluşturulan başarı listesi, 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

İtiraz süreci elektronik ortamda yürütüldü

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. Adayların itirazları, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde karara bağlandı.

Tercih ve atama kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”nu yayımladı.

Kılavuza göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek. Atama işlemleri ise 24 Kasım 2025 tarihinde, Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek.

Göreve başlama tarihi 19 Ocak 2026

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yeni atanan öğretmenlerin görev başlangıç tarihi 19 Ocak 2026 olarak belirlendi.