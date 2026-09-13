12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma ve programların izlenme oranları belli oldu. Total, AB ve ABC1 ölçüm gruplarında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı gecede; Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Mercan Köşk dizileri ile MasterChef Türkiye yarışmasının elde ettiği izlenme payları izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor.

12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların izlenme karnesi niteliğindeki 12 Eylül 2026 reyting sonuçları resmi olarak açıklandı. Günün en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç ayrı kategoride netlik kazandı. Dizi ve yarışma programları arasındaki izlenme payı mücadelesinde zirve farklı kategorilerde el değiştirdi.

TOTAL REYTİNG KATEGORİSİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Cumartesi akşamının Total kategorisi sıralamasında dizi rekabeti öne çıktı. Total grubunda günün en çok izlenen yapımı Güller ve Günahlar oldu ve liste başında yer aldı.

Total kategorisindeki ilk üç sıralama şu şekilde oluştu:

1. Sıra: Güller ve Günahlar

2. Sıra: Gönül Dağı

3. Sıra: Mercan Köşk

AB VE ABC1 REYTİNG SIRALAMASINDA ZİRVEDE HANGİ YAPIM VAR?

Eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden AB ve ABC1 izleyici gruplarında ise zirvenin sahibi yarışma programı oldu. Her iki kategoride de MasterChef Türkiye rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

AB Kategorisi Sıralaması:

1. Sıra: MasterChef Türkiye

2. Sıra: Güller ve Günahlar

3. Sıra: Mercan Köşk

ABC1 Kategorisi Sıralaması:

1. Sıra: MasterChef Türkiye

2. Sıra: Güller ve Günahlar

3. Sıra: Mercan Köşk