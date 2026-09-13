Televizyon ekranlarında filmin her tekrarında adı arama motorlarında üst sıralara tırmanan sanatçı, sinemaseverlerin yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Haraptar köyünün çilekeş kızı olarak hafızalara kazınan usta isim, fırtına gibi estiği seksenli yılların ortasında aniden setlere veda etmişti. Genç yaştaki bu vedanın perde arkası ve oyuncunun şimdiki yaşantısı merak uyandırıyor.

Kısa soluklu serüvenine onlarca ödüllü klasik sığdıran oyuncu, Yeşilçam arşivlerinin en çok konuşulan simaları arasında gösteriliyor. Eski set arkadaşları ve sinema tarihçileri, onun doğal oyunculuğunu her fırsatta sitayişle anıyor.

Nilgün Nazlı kimdir ve kaç yaşında?

Nilgün Nazlı, 23 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve günümüzde 58 yaşında olan eski Yeşilçam sinema oyuncusu. Nüfus kayıtlarında doğum yeri İstanbul görünürken, aile kökenine dair kamuoyuna yansıyan net bir şehir kaydı bulunmuyor.

Kamera karşısına ilk defa 1984 yılında geçen sanatçı, henüz on altı yaşındayken yönetmen Şerif Gören'in dikkatini çekti. Kısa sürede yapımcıların gözdesi haline gelen genç yetenek, Haraptar köyünün hüzünlü öyküsünde sergilediği performansla sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Nilgün Nazlı hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

Kamera önündeki kariyeri yalnızca iki yıla yayılmasına karşın Nilgün Nazlı, Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Cüneyt Arkın gibi dev isimlerle aynı setleri paylaştı. Beyaz perdenin yanı sıra dönemin tek yayın organı TRT ekranlarında yayımlanan edebiyat uyarlamalarında da boy gösterdi.

Yapım Adı Türü Canlandırdığı Karakter Gösterim Yılı Üç Güzel Güvercinim Sinema Filmi Nilgün 1984 Yosma Sinema Filmi Genç Kız 1984 Züğürt Ağa Sinema Filmi Kiraz 1985 Kuyucaklı Yusuf Sinema Filmi Kübra 1985 Kanun Adamı Sinema Filmi Zerrin 1985 Acımak Televizyon Dizisi Feriha 1985

Reşat Nuri Güntekin imzalı Acımak dizisinde canlandırdığı Feriha karakteri, televizyon tarihimizin unutulmaz performansları arasına adını yazdırdı. İz bırakan roller peş peşe geldi.

Nilgün Nazlı evli mi ve son hali nasıl?

Nilgün Nazlı günümüzde evli değil; geçmiş yıllarda ünlü reklamcı Nail Keçili ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir kız çocuk sahibi olduktan sonra yollarını ayırdı. Sinema sektörünü bıraktıktan sonra uzun müddet yurt dışında ikamet eden usta oyuncu, magazin basınından bütünüyle izole bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyada kendi adına açılmış mavi tikli resmi bir hesabı bulunmuyor. Zaman zaman internet ortamına yansıyan güncel fotoğrafları ise yıllara meydan okuyan asil duruşunu gözler önüne seriyor. Hayranlarının sevgisi hiç eksilmedi.