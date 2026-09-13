Fenerbahçe altyapısında filizlenen ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosuna uzanan sporculuk geçmişiyle tanınan Nayman, hem sahadaki mazisi hem de Madrid’deki yeni yaşamıyla geniş kitlelerin dikkatini topluyor. Sosyal medyada paylaşılan kareler merak dalgasını günden güne büyütüyor.

Tribünlerden tatil mekanlarına kadar uzanan bu yoğun ilgi, genç basketbolcunun hayat hikayesini ve spor serüvenini yeniden aydınlığa kavuşturuyor. Mercekler genç sporcuya çevrildi.

Duru Nayman kimdir ve kaç yaşında?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen, basketbol sahalarından hukuk amfilerine uzanan yaşamıyla tanınan eski guard ve günümüzde 21 yaşında genç bir sporcu. Kütük kayıtlarında doğum yeri İstanbul görünürken, aile kökenine dair net bir şehir bilgisi resmi kayıtlarda paylaşılmıyor.

Boyu yaklaşık 1,70 metre olan genç yetenek, potadaki çevikliği ve oyun kurucu kabiliyetiyle genç milli takım havuzuna kadar göz kırptı. Sahadaki enerjisi hemen fark ediliyordu.

Kişisel Bilgi Resmî Kayıt ve Kariyer Detayı Doğum Tarihi 1 Şubat 2005 Yaşı ve Boyu 21 yaşında / 1,70 m Doğum Yeri İstanbul Oynadığı Pozisyon Guard (Oyun Kurucu) Forma Numarası 23 Güncel Eğitimi Madrid / Hukuk Fakültesi

Duru Nayman hangi takımlarda oynadı ve ne yapıyor?

Basketbol parkelerine ilk adımını Fenerbahçe çatısı altında atan Nayman, altyapı eğitimini tamamladıktan sonra Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosuna katılarak 23 sırt numarasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte guard pozisyonunda ter dökerek genç yaş kategorilerinde kritik maçlar çıkardı.

Top koşturduğu yılların ardından kariyer rotasını üniversiteye çeviren genç isim, şimdilerde İspanya’nın başkenti Madrid’de öğrenim görüyor. Hukuk fakültesindeki derslerine ağırlık veren Nayman, spor disiplinini akademik hayatına taşıyor. Yeni bir sayfa açıldı.

Duru Nayman'ın sevgilisi Arda Güler mi?

Evet, Duru Nayman uzun süredir Real Madrid ve A Milli Takım’ın parlayan yıldızı Arda Güler ile birlikte bir beraberlik yürütüyor. Çiftin ilişkisi, Arda’nın İspanya devine transferiyle eş zamanlı olarak Madrid sokaklarında ve yaz tatillerinde belgelendi.

Medyaya yansıyan fotoğraflar ikilinin beraberliğini ortaya koyarken, genç çift özel alanlarını sakin ve kameralardan uzakta yaşamayı seçiyor. Sosyal medyada aratılan @durunayman23 uzantılı hesaplar ilgi odağı olurken, ikili İspanya’daki huzurlu hayatlarına odaklanıyor. Birliktelik tam gaz sürüyor.