Amerikan Futbol Ligi’nin (MLS) sezonunun Avrupa’ya göre erken bitmesi nedeniyle formda kalmak isteyen Lionel Messi, yaklaşık 4 ay boyunca oynayabileceği bir kulüp arayışına girdi. Arjantinli yıldızın menajeri, bu süreçte Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü, ancak teklife bakanlıktan olumsuz yanıt geldi.

Messi, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürmek istiyor

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, MLS sezonunun erken tamamlanmasıyla birlikte fiziksel formunu korumak ve 2026 Dünya Kupası öncesi ritmini kaybetmemek için geçici bir kulüp arayışına başladı.

Messi’nin menajeri, bu süreçte Suudi Arabistan Ligi’nde kısa süreli forma giyme seçeneğini değerlendirdi.

“4 aylık anlaşma talebi reddedildi”

Suudi spor yöneticisi Abdallah Hammad, Thmanya’ya yaptığı açıklamada Messi’nin teklifinin bakanlık tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Hammad, “Messi’nin ekibi geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Teklifi bakana sundum, ancak Messi’nin sadece dört aylığına gelmesine izin verilmedi ve konu kapandı.” dedi.

“Suudi Ligi antrenman kampı olmayacak”

Abdallah Hammad açıklamasının devamında, bakanlığın Suudi Ligi’nin hazırlık kampı olarak görülmesine karşı çıktığını vurguladı:

“Bakan, Suudi Ligi’nin bir antrenman kampı olmayacağını söyledi. Messi’nin kalıcı bir sözleşme olmadan kısa süreli oynamasına sıcak bakılmadı.”