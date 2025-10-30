Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesinde bazı taraftar gruplarının bilet dağıtımında adaletsizlik ve karaborsa iddialarına yanıt verdi. Kulüp, sürecin “tamamen şeffaf, adil ve kurallara uygun şekilde” yürütüldüğünü açıkladı.

Sosyal medyada “bilet krizi” iddiaları

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada bazı taraftar grupları, bilet dağıtımında adaletsizlik yapıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımlarda, bazı taraftar gruplarına yalnızca 20 bilet verildiği, buna karşın bazı çevrelere yüzlerce biletin ücretsiz olarak dağıtılıp karaborsada satıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların kısa sürede taraftarlar arasında tepki yaratmasının ardından Fenerbahçe yönetimi resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten “adalet ve şeffaflık” vurgusu

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bilet sürecinin tamamen şeffaf ve adil şekilde yönetildiği ifade edildi. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçemizin deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulübümüze 7.318 bilet talebi ulaşmıştır. Karşılaşma için ayrılan deplasman tribünü kapasitesi ise 1.914 kişiyle sınırlıdır.

Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini; her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz.”

Deplasman tribününe yoğun talep

Kulüpten paylaşılan verilere göre, derbi maçı için talep edilen bilet sayısı tribün kapasitesinin yaklaşık dört katına ulaştı. Fenerbahçe yönetimi, bu nedenle bilet dağıtım sürecinde adaletin korunması amacıyla öncelik kriterlerinin net şekilde belirlendiğini vurguladı.