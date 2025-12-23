Henüz resmi makamlardan Muhammed el-Haddad'ın sağlık durumuna veya uçakta kesin olarak bulunup bulunmadığına dair net bir açıklama gelmedi. Ancak olayın duyulmasıyla birlikte bölgedeki hava trafiği durduruldu ve geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kaza, hem Türkiye hem de Libya gündeminde geniş yer buldu.

Muhammed Ali el-Haddad Kimdir?

Muhammed Ali el-Haddad, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne (GNU) bağlı Libya Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyor. Libya'nın Misrata kentinden olan el-Haddad, ülkedeki iç savaş ve siyasi çalkantılar sırasında askeri kanadın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Özellikle ülkenin doğusu ve batısı arasındaki askeri güçlerin birleştirilmesi yönündeki görüşmeleriyle tanınıyor.

General rütbesiyle görev yapan el-Haddad, uluslararası askeri diplomaside de aktif bir rol üstleniyor. Türkiye ile Libya arasındaki askeri iş birliği anlaşmaları kapsamında sık sık Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştiren el-Haddad, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin koordinasyonunda kilit bir isim olarak biliniyor.

Ankara'daki Uçak Kazası ve Son Gelişmeler

Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'nın güneyinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9H-DFS kuyruk numaralı Malta tescilli uçakla telsiz ve radar teması kesildi. İçişleri Bakanlığı, uçağın düştüğü bölgeye ekiplerin sevk edildiğini duyurdu. Bölgeden gelen ilk bilgiler, uçakta üst düzey isimlerin olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Arama kurtarma ekipleri enkaz alanına ulaşmaya çalışırken, yetkililer henüz yolcu listesi ve can kaybı hakkında kesin bir veri paylaşmadı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın uçakta olup olmadığı ve sağlık durumu, yapılacak resmi açıklamaların ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor.