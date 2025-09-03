Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve daha sonra Galatasaray'da forma giyen Levent Ümit Erol, sahadaki yeteneğini 1990 yılında İstanbul Karması'na seçilerek gösterdi. Profesyonel futbolu bıraktıktan sonra medyaya yönelen Erol, kendi YouTube kanalı LÜE TV ve Sporundibi web sitesi üzerinden futbolseverlere sesleniyor.

Yorumculuğa Uzanan Kariyeri

"Doğru tektir" ve "Tarihi belli, via’sı belli" gibi sloganlarıyla tanınan Erol, özellikle transfer haberlerindeki iddialı yorumlarıyla sıkça gündeme geliyor. Falcao ve Fernando gibi transferleri önceden duyurarak dikkat çeken Erol, spor medyasının tartışmalı ama popüler figürlerinden biri haline geldi.

Aslen Nereli ve Hangi Takımlı?

Levent Ümit Erol, İstanbul’un Şişli semtinde dünyaya gelmiştir. Şehirli bir kimliğe sahip olsa da, baba tarafından kökenleri Karadeniz'in Rize iline dayanıyor.

Erol'un en çok merak edilen özelliklerinden biri olan takım tercihi ise oldukça net: Levent Ümit Erol, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Özellikle YouTube kanalında ve sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe'ye olan tutkusunu sıkça dile getiriyor. Geçmişte Beşiktaş'ı desteklediği yönünde iddialar ortaya atılsa da, şu anki duruşuyla Fenerbahçe'ye olan sevgisi tartışmasız bir şekilde ortada.