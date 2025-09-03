Ziya Çirkin Kimdir ve Yeşilçam'a Nasıl Adım Attı?

Ziya Çirkin, 1959 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken ailesinden ayrılarak İstanbul'a yerleşen Çirkin, Okmeydanı, Topkapı, Aksaray ve Beşiktaş gibi semtlerde sokaklarda yaşayarak hayata tutundu. Gençlik yıllarında büyük zorluklar çeken Çirkin, sanatçıların buluşma noktası olan bir mekân sayesinde Yeşilçam'a adım attı. Bir yapımcının davetiyle figüran olarak kariyerine başlayan Çirkin, tam 38 yıl boyunca Türk sinemasına emek verdi.

Yeşilçam Kariyeri ve Zorlu Hayat Mücadelesi

Kariyeri boyunca 100'den fazla filmde rol alan Ziya Çirkin, çoğu zaman figüran rollerinde görünse de "Sarı Güller" ve "Mutlu Olmak" adlı kısa dizide başrol oynama şansı buldu. Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı setleri paylaştı. Ancak sinema sektöründeki değişimler ve Yeşilçam'ın sona ermesiyle iş bulmakta zorlandı.

Zorlu yaşam mücadelesi sinemadan sonra da devam etti. Anne ve babasını kaybettikten sonra maddi sıkıntılar yaşayan Çirkin, geçirdiği bir kaza sonucu yürüme zorluğu çekmeye başladı. Ablalarıyla arasında çıkan hukuki bir anlaşmazlık nedeniyle engelli maaşını da alamadı. 2017'den bu yana İstanbul'un Beyoğlu sokaklarında yaşamak zorunda kalan Çirkin, İstiklal Caddesi'nde org çalarak ve ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor. Hayranları, zor durumdaki oyuncuya destek olmak için sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.