Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürü Ali Avan koordinesindeki ekipler, özellikle pastaneler ve işlenmiş gıda satışı yapan işletmelerde hijyen ve ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirdi.

Son kullanma tarihi, hijyen ve üretim koşulları mercek altında

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları, üretim alanlarının temizliği ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk tek tek incelendi.

İncelemelerde bazı işletmelerin reyon ya da depolarında tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlendi.

Bu işletmeler hakkında tutanak tutulurken, uygunsuz ürünler ekiplerce toplandı ve imha edilmek üzere götürüldü.

Ruhsatsız işletmelere süre tanındı

Ekipler, denetimler sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren bazı işletmeleri de tespit etti. Belediye, bu iş yerlerine eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre verdi.

Süre sonunda yapılan kontrollerde şartların sağlanmaması halinde ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılıktan dolayı işletmelerin mühürleneceği bildirildi.

Levent Börek’te şoke eden manzara

Kontrollerin en çarpıcı bulgularından biri, Levent Börek isimli işletmede ortaya çıktı. Soğuk hava deposunda yapılan incelemede, son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün bulundu. Ürünü depoda bulunduran çalışan, “Bu iade ürün, hiç kullanmadım” diyerek kendini savundu.

Zabıta müdüründen sert tepki

Personelin savunmasına karşılık Zabıta Müdürü Ali Avan, “1–2 ay değil, yıllar geçmiş. Ben bunun satılıp satılmadığını bilemem ki” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Depoda bulunan ürünün yanı sıra işletmede tepsi içinde günlerce beklediği için küflenmiş ve bozulmuş börekler dahil olmak üzere çok sayıda son kullanma tarihi bitmiş ürün tespit edildi.

Uygunsuz ürünler imha edildi

Zabıta ekipleri, işletmede ele geçirilen tüm bozuk ve tarihi geçmiş ürünleri toplayarak imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti. Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.