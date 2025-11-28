Samsun’un İlkadım ilçesinde, Kılıçdede Mahallesi’ndeki bir parkta uygunsuz davranış sergiledikleri iddia edilen iki kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük şaşkınlık ve tepki oluşturdu. Vatandaşlar fark etti, polis müdahale etti.

Parkta meydana gelen olay sırasında İ.O. (82) ve M.K. (72) isimli şahısların uygunsuz hareketleri, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, durumu derhal polise bildirdiler.

Ahlak Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine parkta bulunan şahısları gözaltına aldı. İ.O. ve M.K., “hayasızca hareket” suçlamasıyla polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.