İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, moda ve magazin dünyasının tanınmış isimlerine uzandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, uluslararası moda markası Les Benjamins'in Global Direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılıyor.

Operasyonun yankıları sürerken, gözaltı listesinde Majhadi'nin yanı sıra kamuoyunun yakından tanıdığı başka isimlerin de bulunduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikamet adreslerinde aramalar gerçekleştirdi. Soruşturmanın detayları henüz tam olarak netleşmezken, adli makamların önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Moda dünyasının önemli figürlerinden biri olan Majhadi'nin durumu, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Zohaer Majhadi Kimdir?

Moda endustrisinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Zohaer Majhadi, Türkiye merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins'in Global Direktörü olarak görev yapıyor. Markanın uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerini yöneten ve tanıtım faaliyetlerinde aktif rol alan Majhadi, moda haftaları ve özel etkinliklerdeki çalışmalarıyla tanınıyor. Tasarım ve marka yönetimi konusundaki tecrübesiyle bilinen isim, markanın global vizyonuna yön veren profesyoneller arasında yer alıyor.

Operasyonun Kapsamı ve Diğer Şüpheliler

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Zohaer Majhadi dışında modacı ve stil danışmanı Rabia Yaman, rap müzik sanatçısı Ege Karataşlı ve Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında daha önce 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya kapsamında adı geçen ancak adreslerinde bulunamayan bazı isimler hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor. İş insanı Kasım Garipoğlu, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari durumda olduğu belirtilirken, manken Şevval Şahin hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.