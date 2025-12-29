Alman futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli kanat oyuncularından biri olan Leroy Aziz Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Hızı, top sürme yeteneği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınan Sané, kariyeri boyunca Avrupa'nın en prestijli kulüplerinde forma giydi. Schalke 04 altyapısında parlayan yıldızı, onu Premier Lig devlerinden Manchester City'ye ve ardından Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e taşıdı. 2025 yılı itibarıyla kariyerini Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sürdüren yıldız oyuncu, hem Alman hem de Fransız vatandaşlığına sahiptir.

Sporcu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Leroy Sané, genetik mirasının avantajlarını sahaya yansıtan bir profil çiziyor. Babasından aldığı futbol zekası ve hızını, annesinden aldığı esneklik ve dengeyle birleştiren oyuncu, "modern kanat forvet" tanımının en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Almanya Milli Takımı ile de birçok uluslararası turnuvada boy gösteren Sané, futbol dünyasındaki başarısını disiplinli aile yapısına borçlu olduğunu sıkça dile getiriyor.

Leroy Sana Aslen Nereli ve Ailesi Kimdir?

Almanya'da doğup büyümesine rağmen Leroy Sané'nin kökleri, babası tarafından Batı Afrika ülkesi Senegal'e dayanıyor. Babası Souleymane Sané, Senegal asıllı olup Fransa'da yetişmiş eski bir profesyonel futbolcu. Forvet mevkiinde oynayan baba Sané, Bundesliga'da Wattenscheid 09 ve Nürnberg gibi takımlarda attığı gollerle ve 100 metreyi 10.7 saniyede koşan hızıyla tanınıyordu. Leroy'un ismi de babasının eski teknik direktörü Claude Le Roy'dan geliyor.

Annesi Regina Weber ise Alman spor tarihinin önemli isimlerinden biridir. Ritmik jimnastik dalında yarışan Weber, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak bu alanda Almanya'ya madalya getiren nadir sporculardan biri oldu. Leroy Sané'nin ağabeyi Kim Sané ve kardeşi Sidi Sané de futbolla ilgilenmiş, ailenin spor geleneğini devam ettirmişlerdir. Aile, Leroy'un kariyer planlamasında her zaman aktif bir rol oynadı.

Kariyerindeki Önemli Dönemeçler

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Schalke 04 ile adım atan Sané, kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 2016 yılında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye transfer olarak Premier Lig şampiyonlukları yaşadı ve İngiltere'de Yılın Genç Oyuncusu seçildi. 2020 yılında Bayern Münih'e dönen oyuncu, burada da Bundesliga şampiyonluklarına katkı sağladı. 2025 yaz transfer döneminde ise Galatasaray'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.