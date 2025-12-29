Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), spor kamuoyunda sarsıntı yaratacak dev bir soruşturmanın detaylarını paylaştı. Federasyon tarafından titizlikle yürütülen bahis soruşturması neticesinde, futbolun etik değerlerine aykırı hareket ederek bahis oynadığı belirlenen çok sayıda hakem ve gözlemci hakkında yasal süreç başlatıldı. TFF’nin resmi kanalları aracılığıyla duyurulan bu gelişme, yeşil sahalardaki dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinin korunması adına atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak nitelendiriliyor.

TFF’den "Temiz Futbol" operasyonu: Yüzlerce isim listedeyken

Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna sunulan deklarasyonda, bahis oynadığı teknik incelemelerle sabitlenen 353 hakem ve 75 gözlemcinin dosyalarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) iletildiği belirtildi. Soruşturmanın odak noktasında yer alan isimlerin Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemci kadrolarında görev yaptığı ifade edildi. Türk futbolunun marka değerini korumayı hedefleyen bu kararlı tutum, spor camiasında geniş bir yankı uyandırırken, disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

29 Aralık itibarıyla tedbirli sevk kararı yürürlükte

Soruşturmanın hukuki dayanağına ilişkin detayların da yer aldığı açıklamada, bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca işleme tabi tutulduğu vurgulandı. TFF yönetimi, söz konusu hakem ve gözlemcilerin 29.12.2025 tarihi itibarıyla "tedbirli" olarak PFDK’ya sevk edildiğini bildirdi. Bu karar doğrultusunda, haklarındaki nihai hüküm verilene kadar bu kişilerin profesyonel futbol müsabakalarında görev almalarının önüne geçilmiş oldu.

428 kişi listedeydi

TFF'nin aldığı bu radikal kararın ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na çevrildi. Kurulun, sevk edilen 428 kişilik dev liste üzerindeki incelemelerini hızla tamamlayarak, talimatlara aykırı hareket eden isimlere yönelik men ve para cezası gibi yaptırımları karara bağlaması bekleniyor. Federasyon, açıklamasının sonunda futbolun temel taşları olan adalet ve tarafsızlık ilkelerinden ödün verilmeyeceğinin altını çizerek, bahis ve benzeri manipülasyon girişimlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.