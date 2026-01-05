Son Mühür- Venezuela'da Maduro döneminin kapanacağının anlaşıldığı ilk dakikalarda Nobel Barış Ödüllü Machado'nun dönemi mi başlıyor diye soranlar Başkan Trump'ın o kapıyı kapattığına şahit oldu.

Venezuela'yı yöneteceklerini saklamayan Trump'ın tercih ettiği ismin Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez olduğu anlaşıldı.

İlk anda Maduro'ya destek veren açıklamalarda bulunan Rodriguez'in ABD'ye çok da uzak olmadığı kısa zamanda belli oldu.

Trump'a sıcak mesaj...



Trump'a mesaj gönderen Delcy Rodriguez, "Halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barışı ve diyaloğu hak ediyor. İnandığım ve hayatımı adadığım Venezuela budur. Hayalim, tüm sağduyulu vatandaşlarımızın buluştuğu güçlü bir Venezuela'dır" sözleriyle ABD'yle birlikte yol alacaklarının sinyallerini verdi.

Siyasetin demir yumruğu...



ABD güçleri tarafından Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela'nın geçici başkanı ilan edilen Delcy Rodriguez, Venezuela siyasetinin demir yumruklarından biri olarak biliniyor.

Lükse olan düşkünlüğüyle bilinen 56 yaşındaki Rodriguez, on yılı aşkın süredir kamu hayatında önemli bir nüfuz biriktirerek "çarina" lakabını kazanmış bir isim.

Bugüne kadar iletişim, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıklarında bulunmuş tecrübeli bir isim.

Ulusal Meclis Başkanı olan kardeşi Jorge Rodriguez ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.

