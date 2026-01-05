Son Mühür- Dünya siyasetinin ezberlerini alt üst eden olaylar zincirinin başrol oyuncusu olan Başkan Trump'ın yol haritası her geçen gün netleşiyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun sıradan bir suçlu gibi yakalanıp, Hollywood senaryolarına taş çıkartacak olaylar zinciri sonrası elleri kelepçeli bir şekilde sergilenmesinin şokunu atlatmaya çalışan dünya, Trump'ın yeni hedeflerini de öğreniyor.

Air Force uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump hedefteki adresleri tek tek saydı.



İlk sırada hangileri var?



ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida’dan Washington’a dönerken uçakta Küba, Kolombiya ve Meksika’yı da tehdit etti.

Venezuela’daki askeri müdahalelerinin doğru ve haklı olduğunu savunan Trump, bu ülkeden ABD’ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Maduro’nun “bir narko-terör devleti” yönettiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas hâlinde olduklarını kaydederek, “Venezuela’da kontrol bizde.” dedi.

Kendisinin henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, “O, bizimle iş birliği yapıyor.” değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi. Trump, Rodriguez’in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması hâlinde akıbetinin Maduro’dan kötü olacağı tehdidini yineledi.



Öte yandan Trump, bu ülkede ne zaman seçimlerin yapılabileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

Trump, “Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda. Önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır.” yorumunu yaptı.

Venezuela yönetiminin “uslu” davranmaması hâlinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Trump, “Burası Venezuela, burası bizim bölgemiz.” dedi.



Hangi ülkeleri tehdit etti?



Diğer yandan Trump, İran’daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.

Trump, “Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika’yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için “Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini” kaydeden Trump, Meksika’da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Kolombiya için “hasta bir ülke” ifadesini kullanan Trump, bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için, “Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Trump Küba ile ilgili ise, “Çökmeye hazır gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Küba düşmeye hazır...



Öte yandan uçaktaki senatör Lindsey Graham da Küba’yı hedef aldı:

“Küba’yı bekleyin. Küba, rahipleri ve rahibeleri öldüren komünist bir diktatörlük. Kendi halkına zulmettiler. Günleri sayılı'' derken Başkan Trump,

“Küba düşmeye hazır. Evet! Küba düşmeye hazır görünüyor.

Nasıl dayanacaklarını bilmiyorum ama Küba’nın şimdi hiç geliri yok, tüm gelirlerini Venezuela’dan, Venezuela petrolünden alıyorlardı. Artık hiçbirini alamıyorlar. Küba tam anlamıyla düşmeye hazır ve birçok harika Kübalı-Amerikalı bundan çok mutlu olacak.” ifadelerini kullandı.

Trump bir süredir "ilhak etmeyi hedeflediği" Grönland'ı da yeniden gündeme getirerek, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

"Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" diyen Trump, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savundu.



Kolombiya'dan Trump'a isyan bayrağı...



Trump'ın hedef aldığı isimlerden biri olan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro geri adım atmayacağını gösterdi.

"Eğer beni tutuklayacaklarsa, bunu başarabilecekler mi diye görmek istiyorum." diyen Petro,

"Beni turuncu bir tulum giydirmek istiyorlarsa, denesinler bakalım. Halkımız diz çökmez teslim olmaz, vatan ya da ölüm!" mesajı verdi.