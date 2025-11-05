KYK öğrenim kredileri, üniversite öğrencilerinin maddi açıdan eğitim sürecini daha rahat geçirmesine olanak sağlıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sunduğu bu finansal destek, mezuniyetten sonra başlayan geri ödeme süreci ile öğrencilerin ekonomik planlamasında önemli bir yere sahip. Özellikle faiz ve enflasyon farkları nedeniyle, yıllar boyunca gençlerin geri ödeme konusunda endişe yaşamasına yol açtı.

Son yıllarda yapılan köklü düzenlemelerle birlikte, KYK kredi borçlarının geri ödenmesiyle ilgili merak edilen birçok konu açıklığa kavuştu. Özellikle krediye uygulanan faiz ve geri ödeme takvimi, artık çok daha şeffaf ve net kurallar ile belirleniyor.

KYK öğrenim kredisi faizli mi?

KYK tarafından öğrencilere sağlanan öğrenim kredisi için, yapılan yeni yasal değişikliklerle birlikte faiz ve enflasyon farkı uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler doğrudan aldıkları net kredi miktarını geri ödemekle yükümlü. Alınan tutarın üzerine herhangi bir ilave faiz veya Yİ-ÜFE farkı eklenmiyor. Böylece, öğrenciler mezuniyet sonrası sadece kendi kullandıkları miktarı geri ödemeye başlıyor.

KYK öğrenim kredisi ne zaman ve kaç taksitte geri ödenir?

KYK öğrenim kredisi borcunun geri ödenmesine, öğrencinin normal eğitim süresi sona erdikten iki yıl sonra başlanıyor. Eğer öğrenci, mezuniyetten önce veya iki yıl içinde işe başlasa bile geri ödeme dönemi yine iki yıl sonra başlıyor. Borç, öğrencinin kredi aldığı ay sayısına bölünüyor. Örneğin, 4 yıl boyunca (toplamda 48 ay) kredi alan öğrenci, borcunu yine 48 eşit takside bölerek ödüyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı veya e-Devlet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

KYK kredi borcu gecikirse ne olur?

Borçlunun taksitlerini zamanında ödememesi halinde, faiz yerine gecikme zammı uygulanıyor. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında her ay için tekrar eden gecikme zamları borç miktarına ekleniyor. Zamanında ödeme yapılmayan her bir taksit, yasal sürece konu oluyor ve ödemeler tamamlanana dek zamlar birikiyor.

KYK öğrenim kredisiyle ilgili en güncel uygulamaya göre öğrenciler net kredi tutarını faizsiz olarak ödeyebiliyor. Geri ödeme süreci ise iki yıl erteleme ve alınan ay kadar taksit şeklinde uygulanıyor. Taksitlerin gecikmesi halinde, faiz yerine gecikme zammı devreye giriyor.