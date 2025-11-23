Son Mühür / Osman Günden - 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kala öğretmenlerin talep ve sorunları ile ilgili konular da gündem olmaya başladı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada öğretmenlerin sorunlarına değindi.

Uzman ve Başöğretmenlik ücretleri

“Uzman ve Başöğretmenlik Ücretleri dahil tüm ücretler emekli müktesebinde dikkate alınmalıdır” diyen Yalçın, “Kamu görevlilerinin görev aylığı ile emekli aylığı arası makas açılmış durumdadır. Bunun nedeni 2023’te verilen ve şu an 16.000 lirayı aşan 8077₺ seyyanen zam dahil, ek ödemelerin, ek derslerin, uzman ve Başöğretmenlik ücretlerinin emeklilikte dikkate alınmamasıdır. İşçilerde tüm ücretler emekliliğe sayılırken memurlarda aynı uygulamanın olmaması memurun görevdeyken farketmediğiyle emekli olduğunda yüzleşmesine neden olmaktadır. Eş yardımı ve çocuk yardımlarının da emekli olan memurda devre dışı kalması bir başka tuhaflıktır. Toplu Sözleşme masalarında bu konuyu her defasında gündeme getiriyor ve ısrarcı oluyoruz. Sosyal güvenlik sisteminde reform ihtiyacı olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Kamu personel sistemine dair yaptığımız araştırma ve raporlarda da bu sorunu sık sık gündeme getiriyoruz. Sorun çözülene kadar ısrarımızda mücadelemizde sürecektir” diye konuştu.