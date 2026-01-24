TOKİ, kura takvimini haftalık olarak duyuruyor ve her hafta farklı illerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Diyarbakır için kesin tarih henüz açıklanmadı ancak 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasındaki kura takviminde yer alması bekleniyor.

Diyarbakır'da kaç konut yapılacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır genelinde toplam 12 bin 165 konut inşa edilecek. Bu konutlar başta Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir olmak üzere birçok ilçede hayata geçirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri iki platformdan ilan edilecek:

TOKİ resmi internet sitesi: www.toki.gov.tr

www.toki.gov.tr e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranlarında asil ya da yedek durumu, hak sahipliği bilgisi ve daire sırası gibi detaylar yer alacak.

Kura çekimi nasıl takip edilecek?

TOKİ kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor. Kurada ismi çıkan hak sahiplerine bilgilendirme yapılacak ve ardından sözleşme süreci başlatılacak. Sonuç isim listesi henüz yayınlanmadı.

Tamamlanan kura çekimleri

Şu ana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Muş, Ardahan, Artvin, Tunceli, Bitlis, Kars, Antalya, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzincan, Erzurum, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Malatya, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Aydın ve Giresun illerinde kura çekimleri tamamlandı.

Konut teslimleri ne zaman başlayacak?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre ilk konut teslimleri Mart 2027'de başlayacak. Ancak bazı projelerin 2026 yılı içinde teslim edilebileceği de belirtildi. Taksit ödemeleri ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak.

TOKİ nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla 1984 yılında kuruldu. 500 bin sosyal konut projesi, TOKİ'nin şimdiye kadar hayata geçirdiği en büyük konut projesi olma özelliği taşıyor.