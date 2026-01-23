Premier Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki sol bek, 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 1.87'lik boyu ve modern bek özellikleriyle öne çıkan Wolfe için İngiliz kulübüyle resmi temaslara başlayan Beşiktaş, savunmasının solunu uzun yıllar güvence altına almayı hedefliyor.

Nuno Tavares neden olmadı?

Beşiktaş, sol bek transferi için ilk olarak Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine almıştı. Ancak İtalyan kulübü, talep ettiği 15 milyon euroluk bonservis bedelinden geri adım atmadı. Zenit ve Al-Ittihad gibi takımların da Portekizli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Tavares'in Beşiktaş'ın teklifini reddetmesi üzerine siyah-beyazlılar alternatif isimlere yöneldi.

Beşiktaş'ın listedeki diğer isimler

Siyah-beyazlıların sol bek listesinde Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton da bulunuyor. Piton bekleme listesinde tutulurken, Wolverhampton'dan David Wolfe gündeme alındı.

David Moller Wolfe kimdir?

David Møller Wolfe, 23 Nisan 2002'de Norveç'in Bergen şehrinde doğdu. Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Norveç Milli Takımı'nda sol bek veya sol kanat bek olarak forma giyiyor.

Kariyer yolculuğu

Bergen Nord (Altyapı): Futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Bergen Nord'da başlayan Wolfe, 2017-2019 yılları arasında A takımda forma giydi.

SK Brann (2019-2023): 2019 yazında Norveç futbolunun köklü ekiplerinden SK Brann'ın genç takımına katıldı. 2020'de tüm sezon Åsane'ye kiralandı. 2021'de Brann ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Burada sergilediği performansla İskandinavya dışındaki gözlemcilerin dikkatini çekti.

AZ Alkmaar (2023-2025): Haziran 2023'te Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına transfer oldu. Eredivisie'de hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği performansla Premier Lig kapılarını açtı.

Wolverhampton (2025-): 2 Ağustos 2025'te yaklaşık 10 milyon euro piyasa değerine ulaştığı dönemde Wolverhampton Wanderers ile 10 milyon euro artı 2.1 milyon euro ek ödeme karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de kısa sürede rotasyonun önemli parçalarından biri haline geldi.

Bu sezon performansı

David Wolfe, 2025-26 sezonunda Wolverhampton formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Toplam 5 gollük skor katkısıyla takımının en üretken defans oyuncularından biri oldu.

Transfer durumu

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Wolfe'nin Wolverhampton ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Ancak takımın Premier Lig'deki kötü konumu nedeniyle oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. 23 yaşının altında olması nedeniyle Türkiye'de yabancı kontenjanına takılmayacak olması da Beşiktaş için önemli bir avantaj.

Kişisel bilgiler

Bilgi Detay Doğum tarihi 23 Nisan 2002 Doğum yeri Bergen, Norveç Yaş 23 Boy 1.87 m Mevki Sol bek, sol kanat bek Kullandığı ayak Sol Milli takım Norveç Güncel kulüp Wolverhampton Wanderers Piyasa değeri 10 milyon euro Sözleşme bitiş 2030