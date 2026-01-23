Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahurla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi, önemli tarihler ve bayram detayları...

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı başlayacak. İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.

2026 Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olacak.

2026 Ramazan ayı kaç gün sürecek?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek.

2026 Kadir Gecesi ne zaman?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

Gün Tarih Arefe 19 Mart 2026 Perşembe 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın ilk günü Cuma'ya denk geldiği için hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara uzun bir dinlenme fırsatı sunacak. Resmi tatil süresi arefe dahil toplamda 3,5 gün olacak.

İstanbul için ilk sahur ve iftar saatleri

İstanbul için ilk sahur vakti 06:21, ilk iftar vakti ise 18:50 olarak belirlendi. Bayram namazı saat 07:41'de kılınacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

21 Aralık 2025 Pazar Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

20 Ocak 2026 Salı Ramazan Ayı Başlangıcı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (akşam)

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

27 Mayıs 2026 Çarşamba 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

28 Mayıs 2026 Perşembe 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

29 Mayıs 2026 Cuma 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Hicri takvime göre her yıl 10-11 gün öne gelen Ramazan ayı, 2026 yılında Şubat ayının ikinci yarısında başlayıp Mart ayının ortasında sona erecek. Detaylı imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden takip edilebilir.