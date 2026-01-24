Kış mevsiminin yılın büyük bölümünü kapsadığı İskandinav ülkelerinde, merkezi ısıtma sistemleri yaygın bir uygulama olarak öne çıkmıyor. Buna rağmen Norveç, İzlanda ve Finlandiya gibi ülkelerde evler soğukla mücadelede farklı ve çevreci yöntemlerle ısınıyor.

Norveç’te atıklar kışın en büyük destekçisi oluyor

Norveç’te merkezi ısıtmaya sahip olanların oranı yalnızca yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. Ülkede gazlı ısıtma sistemlerinin kullanımının sona erdirilmesi hedeflenirken, ısınma ihtiyacı büyük ölçüde ahşap atıklardan sağlanıyor. Orman endüstrisinden geriye kalan atıkların yakılmasıyla elde edilen enerji, suyun ısıtılmasını sağlıyor ve bu sıcak su borular aracılığıyla evlere ulaştırılıyor. Norveçliler için atıklar, kış aylarında önemli bir ısı kaynağı olarak değerlendiriliyor.

İzlanda’da yerin altındaki sıcaklık evlere taşınıyor

İzlanda’da sert hava koşullarına rağmen ısınma sorunu büyük ölçüde yer altı kaynaklarıyla çözülüyor. Ülke, ısı ihtiyacının neredeyse tamamını jeotermal enerjiden karşılıyor. Yer altından çıkan doğal sıcak su, herhangi bir ara sisteme gerek kalmadan doğrudan evlerdeki radyatörlere pompalanıyor. Bu yöntem, İzlanda’yı enerji bağımsızlığı konusunda öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

Finlandiya yaz güneşini kışa saklıyor

Finlandiya’da ise yaz aylarında elde edilen enerji, kış mevsimi için depolanıyor. Ülkede yaygın olarak kullanılan jeotermal ısı pompaları, yaz boyunca güneş enerjisini kayalarda biriktiriyor. Yer altına döşenen ve içinde özel bir alkol karışımı bulunan borular sayesinde bu enerji evlere aktarılıyor. Kurulum maliyeti yüksek olmasına rağmen sistem yaklaşık yedi yılda kendini amorti ediyor. Bunun yanı sıra Finlandiya’da geleneksel şömine kullanımı da halen yaygınlığını koruyor.

Soğukla mücadelede doğa ve teknoloji birlikte kullanılıyor

İskandinav ülkelerinde uygulanan bu yöntemler, sert iklim koşullarına rağmen yaşamın sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlıyor. Doğal kaynakların etkin kullanımı, kış aylarında enerji ihtiyacının karşılanmasında belirleyici rol oynuyor. Bu sistemler, kuzeydeki uzun ve zorlu kışların günlük hayatı durdurmasına izin vermiyor, yaşam sıcaklığını koruyor.