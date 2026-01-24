Ispanak, içerdiği K vitamini ve besin değerleriyle sağlıklı mutfağın önemli ürünleri arasında bulunuyor. Ancak yaygın olarak uygulanan suda haşlama yöntemi, bu sebzenin hem lezzetini hem de vitaminlerini kaybetmesine neden oluyor.

Suda haşlama acı tadı artırıyor

Uzmanlara göre ıspanağın içinde bulunan oksalik asit, suda kaynatıldığında parçalanarak yemeğe hoş olmayan acımtırak bir tat veriyor. Aynı zamanda vitaminlerin büyük bölümü de haşlama suyuyla birlikte kayboluyor. Bu durum, sebzenin hem besleyiciliğini hem de tüketim keyfini azaltıyor.

Yağ seçimi tadı tamamen değiştiriyor

Yemek kitabı yazarı Arman Liew, ıspanağın topraksı ve hafif acı tadını dengelemenin en etkili yolunun kaliteli bir yağ kullanmak olduğunu belirtiyor. Liew’e göre bu noktada en doğru tercih tereyağı oluyor.

Tereyağı dokuyu ipeksi hale getiriyor

Tereyağı ile pişirilen ıspanak, hem acılığını kaybediyor hem de daha yumuşak ve ipeksi bir doku kazanıyor. Bu yöntem, sebzenin aromasını zenginleştirirken doğal tadının da ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylece ıspanak, klasik algının dışına çıkarak gurme bir tabak haline geliyor.

Vitamin kaybı da önleniyor

Bu pişirme yöntemi sayesinde ıspanağın vitamin değeri korunurken, haşlama sırasında ortaya çıkan besin kaybı da yaşanmıyor. Uzmanlar, doğru pişirme tekniğiyle ıspanağın hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde tüketilebileceğini belirtiyor.

Kısacası, yıllardır yapılan küçük bir pişirme yanlışı, ıspanağın hak ettiği değeri görmesini engelliyor. Doğru yöntem uygulandığında ise bu sebze, mutfaklarda bambaşka bir yere taşınıyor.