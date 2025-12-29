Resmi açıklamada, tatbikatın atış prosedürlerinin doğrulanması, füze sisteminin manevra kabiliyeti ile “kilit bir stratejik silah sistemi” olarak tanımlanan yapının güvenilirliğinin sınanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Füzelerin Batı Denizi üzerindeki önceden belirlenen güzergâhlar boyunca uçarak hedeflerini başarıyla imha ettiği kaydedildi.

Tatbikatı Kim Jong Un yönetti

Tatbikatın ülke lideri Kim Jong Un tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Açıklamada, elde edilen sonuçlardan duyulan memnuniyet vurgulandı.

Nükleer caydırıcılık mesajı

Açıklamada ayrıca, nükleer caydırıcılığın düzenli olarak test edilmesinin güvenlik tehditleri karşısında meşru savunma hakkının bir parçası olduğu ifade edildi. Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceği mesajı verildi.