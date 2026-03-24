Haftaya yaklaşık yüzde 2,9’luk düşüşle başlayan gram altın, güne 6 bin 225 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içerisinde 6 bin TL’nin altını test eden gram altın, kuyumcularda ortalama 6 bin 100 TL’den satıldı. Çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinde işlem gördü.

Fiyatlardaki bu gerileme, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için fırsat olarak değerlendirildi. Özellikle sabah saatlerinde kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Erikli Mahallesi’nde kuyumculara akın

Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Bölgedeki kuyumcularda yaşanan talep artışı nedeniyle altın stokları kısa sürede tükendi. Bazı işletmeler, talepleri karşılayamayınca satışları durdurmak zorunda kaldı.

“Vallahi billahi yok” yazısı dikkat çekti

Altınların tükenmesi üzerine bir kuyumcu, dükkan camına dikkat çeken bir yazı astı: “Vallahi billahi yok, yemin ederim yok.”

Ancak bu yazıya rağmen vatandaşların altın sormaya devam ettiği, esnaf ile müşteriler arasında zaman zaman gülümseten diyalogların yaşandığı görüldü.

Bir müşterinin “Bir gram da mı yok?” sorusuna kuyumcunun verdiği “Yok abi, olsa kendime ayırırım” yanıtı ise kameralara yansıdı.

Kuyumcular taleplere yetişemedi

Artan talep karşısında zorlandıklarını belirten kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

“Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor.

Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk.”

Tedarik sorunu da etkili oldu

Sektör temsilcilerine göre yalnızca talep artışı değil, aynı zamanda tedarik zincirindeki aksaklıklar da piyasayı etkiledi. Kuyumcuların ürün temin etmekte zorlanması, rafların kısa sürede boşalmasına neden oldu.