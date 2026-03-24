Son Mühür- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı 25.gününde hem askeri sahada hem de ekonomi masasında karşılıklı hamlelerle devam ediyor.

Dünyanın en önemli enerji nakil hattı olan Hürmüz Boğazı'nda fiili olarak tüm kontrolü eline geçiren İran, ekonomik anlamda elini rahatlatan büyük bir avantaj elde etmiş gibi görünüyor.

İran'la ilgili dikkat çekici gelişmeye parmak basan İran asıllı İsveçli-Amerikan uluslararası ilişkiler uzmanı Trita Parsi,

"Savaştan önce İran günde 1,1 milyon varilin biraz altında petrol üretiyordu ve bunu varil başına 65 dolardan, 18 dolarlık indirim düşülmüş haliyle (yani 47 dolar) satıyordu.

Bugün ise günde 1,5 milyon varil üretiyor ve bunu sadece 2-4 dolarlık indirimle 110 dolardan satıyor'' hatırlatmasında bulundu.



Petrokimya satışları dahil değil...



''Ve bu rakam, sadece artmakla kalmayıp, savaş öncesine kıyasla artık daha geniş bir müşteri kitlesine satılan petrokimya satışlarını içermiyor'' vurgusunda bulunan Trita Parsi,

''Dahası, İran, Haziran savaşından sonra kurulan ve BAE'yi devre dışı bırakan yeni mekanizmalar aracılığıyla ödemelerini alıyor.

Özetle, ve bunu anlamak gerçekten çok önemli, Trump ve İsrail'in savaşı, İran'a fiilen yaptırımların hafifletilmesini sağlamış oldu.

Bu, anlaşma İran'a resmi yaptırımların hafifletilmesini sağlamadıkça, İran'ın savaşı sona erdirme konusunda daha az motive olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesiyle İran'ın geri adım atmaya niyeti olmadığı mesajı verdi.

Hürmüz Boğazı'nda 1-23 Mart tarihleri arasında geçen gemi sayısı 144 olarak belirlendi. Bu rakamın, ABD ve İsrail ortaklığında başlatılan savaşın öncesinde sadece bir günlük geçişe denk geldiğine dikkat çekiliyor.

