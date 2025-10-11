Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkisini artırdı. Yağışların, gün boyunca özellikle Marmara’nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

MGM verilerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.

Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı açıklandı. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ettiği ifade edildi. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havanın hissedilir derecede artabileceğini belirtti.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, güneydoğu kesimlerinde ise güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, rüzgârın zaman zaman yerel olarak etkisini artırabileceğini ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceğini bildirdi.