Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen bir otomobil, park halindeki bir kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde, saat 07.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 35 AG 1713 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 16 BPV 167 plakalı kamyonetin arka kısmına çarparak saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi hasar meydana geldi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü H.K. ile araçtaki M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak müdahale etti ve ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise araçtan alınarak morga götürüldü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kazaya ilişkin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Kameralarda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin park halindeki kamyonete çarpması anbean kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı başlattı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.