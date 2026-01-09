Kaza, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelin önünde bulunan iskelede bakım ve onarım faaliyeti yürüten Abdullah K. (26), Muharrem D. (22) ve İsmail Dağ (30), etkisini artıran rüzgâr nedeniyle dengesini kaybetti. Üç işçi bir anda denize savruldu.

Otel çalışanları ihbar etti, ekipler seferber edildi

Denize düşen işçileri gören otel personeli 112 Acil Çağ Merkezi’ni aradı. Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen işçiler için denizden arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri Abdullah K. ve Muharrem D.’yi denizden sağ olarak aldı. Yaklaşık 100 metre açığa sürüklenen İsmail Dağ’ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı

Kurtarılan iki işçi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden İsmail Dağ’ın cenazesi morga götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.