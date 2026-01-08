Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşın motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kavşakta korkunç çarpışma

Kaza, Efeler ilçesindeki İmam Hatip Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenidörtyol yönüne ilerleyen motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Yavuz Çetin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrulurken, motosiklet de yola devrildi.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaya kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yavuz Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.