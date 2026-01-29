Bu çerçevede, mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde esas alınan sürücü yaşı da güncellendi. Yönetmelikte 63 olarak yer alan ancak fiilen 66 şeklinde uygulanan sınır 69’a çıkarıldı. Salgın süreci, ticaret güzergâhlarındaki değişimler, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığında oluşan şoför açığını gidermek amacıyla 2021’den bu yana geçici olarak yürürlükte olan uygulama, yeni düzenlemeyle kalıcı hale getirildi. Buna göre 66 yaşını doldurmuş sürücü belgeli kuryeler, geçerli sağlık raporu ve psikoteknik açıdan uygun olduklarını belgelemeleri şartıyla, 69 yaşına kadar belgelerini kullanabilecek. Öte yandan 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verilmeyecek.

Yeni yönetmelikle kara yolu taşımacılığı alanında nitelikli yönetici sayısının artırılması amaçlandı. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu branşlarda yüksek lisans ya da doktora yapanlara talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi verilebilecek. Dış ticaret, lojistik, ulaştırma ve trafik hizmetleri ön lisans mezunları ise orta kademe yönetici belgesi alabilecek. Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında kara yolu taşımacılığı alanında en az üç yıl şube müdürü ve üzeri görevlerde bulunan yöneticilere, istemeleri halinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenecek.

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin saygınlığına ilişkin hükümler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilirken, uzun süreli araç kullanımına bağlı kazaların azaltılması amacıyla takograf kartı zorunluluğu bulunan araçlarda, sürüş sırasında başkasına ait kart kullandığı belirlenen sürücülerin hem kendi SRC belgeleri hem de kart sahibinin SRC belgeleri iptal edilecek.