Son Mühür- Profesyonel iş ağı LinkedIn tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma, küresel iş gücü piyasasının geleceğine ışık tuttu. Raporda, 2026 yılına damga vurması beklenen ve işverenlerin en çok talep edeceği meslekler sıralandı.

Son yıllarda girişimcilik, bağımsız danışmanlık ve freelance çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sektörlerde dikkat çekici bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekildi. Hazırlanan 25 maddelik listenin zirvesinde ise değişmeyen bir şekilde yapay zeka mühendisliği yer aldı.

Yapay zeka zirvedeki yerini korudu

Teknolojinin iş süreçlerini köklü biçimde dönüştürdüğü günümüzde, yapay zeka mühendisleri 2026’nın en kritik çalışan profilleri arasında gösterildi.

İnsanların karar verme süreçlerini taklit edebilen, tahmin yapabilen ve karmaşık problemleri çözebilen yapay zeka modellerini geliştiren bu uzmanlar, birçok sektör için vazgeçilmez hale geldi.

Liste teknolojiyle sınırlı kalmadı

Araştırma yalnızca teknoloji odaklı meslekleri değil; gayrimenkul, sağlık, turizm ve hukuk gibi birçok farklı alanı da kapsadı.

Konut satışından psikiyatri hemşireliğine kadar uzanan geniş yelpaze, iş dünyasının çok yönlü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ortaya koydu.

2026’nın en gözde 10 mesleği ve görev tanımları

1. Yapay zeka mühendisliği

Gelişmiş yapay zeka sistemlerini tasarlayan ve geliştiren bu uzmanlar; veri analizi, tahminleme ve problem çözme gibi insan benzeri karar mekanizmaları oluşturur.

2. Yeni konut satış uzmanlığı

Yeni inşa edilen konutların satış süreçlerini yöneten uzmanlar; ev turlarından sözleşme aşamasına kadar alıcılara profesyonel destek sunar.

3. Sağlık hizmetleri ücretlendirme uzmanlığı

Sağlık sektöründe faturalama ve ödeme süreçlerini yöneten bu uzmanlar, tıbbi hizmetlerin doğru ve zamanında ücretlendirilmesini sağlar.

4. Seyahat danışmanlığı

Kişiye özel seyahat planları hazırlayan danışmanlar; bütçe, beklenti ve tercihlere göre özel rotalar oluşturur.

5. Psikiyatri hemşireliği

Ruh sağlığı alanında görev yapan hemşireler; hasta takibi, ilaç yönetimi, kriz müdahalesi ve aile iletişiminde aktif rol üstlenir.

6. Girişimcilik

Yeni iş fikirlerini hayata geçiren girişimciler; strateji oluşturur, finansman sağlar ve şirketin büyüme sürecini yönetir.

7. Reklam satış uzmanlığı

Markaların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayan bu uzmanlar; dijital ve geleneksel mecralarda reklam alanı satışını gerçekleştirir.

8. Devreye alma yöneticiliği

Büyük ölçekli inşaat ve mühendislik projelerinde sistemlerin güvenli ve eksiksiz şekilde çalışmasını denetler.

9. Kaynak geliştirme ve bağış yöneticiliği

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve projeler için finansal kaynak sağlayacak stratejiler geliştirir.

10. Hukuk araştırmacılığı

Hukuk ekiplerine destek veren araştırmacılar; mevzuat, içtihat ve hukuki belgeleri analiz eder.

Listenin devamında yer alan diğer meslekler

LinkedIn’in 25 maddelik listesinde yer alan diğer yükselen meslekler ise şöyle sıralandı:

Yapay zeka danışmanlığı ve stratejistliği

Veri etiketleme uzmanlığı

Yapay zeka araştırmacılığı

Strateji danışmanlığı

Satış yöneticiliği

Girişim sermayesi ortaklığı

Saha pazarlama temsilciliği

Arka plan araştırmacılığı

İş geliştirme yöneticiliği

Veri merkezi teknisyenliği

Nicel araştırmacılık ve analistlik

Finansal danışmanlık

İnşaat proje sorumluluğu

Halkla ilişkiler uzmanlığı

Yan haklar danışmanlığı