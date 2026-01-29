Hong Kong’da yaşlı bir kişinin yaklaşık bir yıl boyunca süpermarketlerde satılan gazlı içecekleri bilinçli şekilde kirlettiği ortaya çıktı. Olay, bir çocuğun içecek tükettikten sonra hastaneye kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktı. Zanlı, mahkemede eylemini “şaka” olarak savundu.

Hong Kong’da kamu sağlığını tehdit eden bir olay, bir çocuğun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Kentte yaşayan yaşlı bir kişinin, yaklaşık bir yıl boyunca süpermarketlerde satılan popüler gazlı içeceklere idrar karıştırdığı belirlendi. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı

Dış basında yer alan bilgilere göre, gazlı içecek tükettikten sonra rahatsızlanan bir çocuğun hastaneye başvurması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde, bazı market raflarında bulunan içeceklerin bilinçli şekilde kirletildiği tespit edildi.

Güvenlik kameraları şüpheliyi ele verdi

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmalarıyla yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Yaşlı adamın, farklı semtlerdeki süpermarketlere girerek şişelerin kapaklarını açtığı, içlerine idrar ekledikten sonra ürünleri yeniden raflara bıraktığı belirlendi. Bu eylemlerin uzun süre fark edilmeden devam ettiği bildirildi.

Kamu sağlığı ve gıda güvenliği gündemde

Yetkililer, zanlının “gıda güvenliğini tehlikeye atma” ve “kamu sağlığını riske sokma” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından Hong Kong’da gıda ve içecek güvenliği uygulamaları yeniden tartışma konusu oldu. Yetkililer, tüketicilere ambalajları satın alma öncesinde dikkatle kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Mahkemede “şaka” savunması

Mahkemeye çıkarılan şüpheli Lo, ifadesinde yaptığı eylemleri “şaka” olarak nitelendirdi. Savunma avukatı ise müvekkilinin boşanma ve emeklilik sürecinin ardından depresyon yaşadığını ileri sürdü. Avukat, Lo’nun eski eşi ve oğlunun yurt dışına taşınarak kendisiyle iletişimi kesmesinin de psikolojik durumunu etkilediğini ifade etti.