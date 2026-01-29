Son Mühür - Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugün başlayan sağanaklarla birlikte kuvvetli rüzgârın da etkili olması beklenirken, önümüzdeki hafta dondurucu soğukların hissedileceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise özellikle Trakya, Marmara’nın güney ve doğu kesimleri ile Anadolu genelinde kar yağışı görülebileceği bildirildi.

AKOM tarihleri güncelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son değerlendirmede:

Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur,

Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Şen uyardı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Hafta sonu gelecek soğuk hava daha çok Trakya, Marmara’nın güney ve doğusu ve Anadolu’da kar yağışı yapacak görünüyor. Pazartesi İstanbul’da sıcaklık karla karışık yağmur sınırında 6 C. 4 C’ye inerse kky ve yüksekler az ihtimal kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul’da yüksek tutmayın."