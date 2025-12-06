CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda belirlenen yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çıktı.

Mozoleye çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu

Ziyaret kapsamında Özel, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından heyet, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz”

Özel, deftere yazdığı mesajda, 39’uncu Olağan Kurultay sonrası yenilenen kadrolarla birlikte Atatürk’ün huzurunda olduklarını ifade ederek, güncellenen parti programı ve tüzükle birlikte mücadele kararlılıklarını vurguladı. Demokrasinin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sosyal adaletin tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

“Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

Mesajında Cumhuriyet Halk Partisi’nin karşı karşıya olduğu baskılara da değinen Özel, partiye ve partililere yönelik tehdit ve tutuklamalara rağmen, Atatürk’ten aldıkları ilham ve halktan aldıkları güçle bu süreci aşacaklarını ifade etti. Türkiye’yi içinde bulunduğu kriz ortamından çıkaracak iradeye sahip olduklarını vurguladı.

İnönü’nün kabrine çiçek bırakıldı

Anıtkabir ziyaretinin ardından heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. Özel, İnönü’nün mezarına çiçek bırakarak saygılarını sundu.