Son Mühür - Sosyal medyada son dönemde dikkat çeken bir iddia yayıldı. Bazı kullanıcılar, YouTube’a yükledikleri videolarda arka planda ezan sesi duyulduğu için telif uyarısı aldıklarını ve bu uyarının “Allah” ismini kullanan bir hesaptan geldiğini ileri sürdü. İddia kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcıların aktardığına göre, videolarda istemsiz olarak yer alan ezan sesi, YouTube’un otomatik içerik tanıma sistemi tarafından müzik parçası veya telifli bir ses kaydı olarak algılanabiliyor. Bu durumda platform, videoyu “telif ihlali” kapsamında işaretleyip telif hakkı sahibinin adını bildiriyor. Yani telif uyarısı aldığınızda “Allah size telif attı” şeklinde bir bildirim görüyorsunuz. Bazı kullanıcılar ise telif sahibinin adının “Allah” olarak görünmesini rahatsız edici ve tartışmalı buluyor.

Tartışmalar başladı