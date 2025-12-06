Son Mühür - Sosyal medyada son dönemde dikkat çeken bir iddia yayıldı. Bazı kullanıcılar, YouTube’a yükledikleri videolarda arka planda ezan sesi duyulduğu için telif uyarısı aldıklarını ve bu uyarının “Allah” ismini kullanan bir hesaptan geldiğini ileri sürdü. İddia kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Ezan sesini telif aldı iddiası
Kullanıcıların aktardığına göre, videolarda istemsiz olarak yer alan ezan sesi, YouTube’un otomatik içerik tanıma sistemi tarafından müzik parçası veya telifli bir ses kaydı olarak algılanabiliyor. Bu durumda platform, videoyu “telif ihlali” kapsamında işaretleyip telif hakkı sahibinin adını bildiriyor. Yani telif uyarısı aldığınızda “Allah size telif attı” şeklinde bir bildirim görüyorsunuz. Bazı kullanıcılar ise telif sahibinin adının “Allah” olarak görünmesini rahatsız edici ve tartışmalı buluyor.
Tartışmalar başladı
İddialar, dijital platformlardaki otomatik telif sistemlerinin işleyişine dair eleştirileri de gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, günlük yaşamın doğal bir parçası olan ezan sesinin telifli bir içerik gibi algılanmasının mantıksız olduğunu vurgularken, bu yaklaşımın ileride rüzgar uğultusu, yağmur sesi veya sokak gürültüsü gibi tamamen doğal ortam seslerinin de telif kapsamına alınabileceği endişesini dile getiriyor.
Block 3'ün şarkısı ezanla başlıyor
Geçmişte de benzer tartışmalar ortaya çıkmıştı; ünlü rapçi Hakan Aydın, “Block 3” adıyla bilinen “Kusura Bakma” adlı şarkısının ezan sesiyle başlaması nedeniyle dijital platformlarda eleştirilerin odağı olmuştu.