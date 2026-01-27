Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Puma’da önemli bir hisse devri gerçekleşti. Şirketin yüzde 29’luk payı, Çin merkezli Anta Sports tarafından satın alındı. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlemle birlikte Anta, Puma’nın en büyük hissedarı konumuna yükseldi.

1,8 milyar dolarlık satın alma

Anta Sports, hisse devri kapsamında mevcut ortak Artémis’e 1,5 milyar euro ödeme yaptı. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 1,8 milyar dolara karşılık geliyor. Anlaşma, küresel spor giyim sektöründe son dönemin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Anta’nın küresel etkisi artıyor

Fila ve Salomon gibi markaları portföyünde bulunduran Anta Sports, bu satın almayla uluslararası pazardaki ağırlığını artırdı. Puma hisselerinin önemli bir bölümünü bünyesine katan şirket, Avrupa merkezli spor giyim pazarında da etkinliğini güçlendirmiş oldu.

Puma için yeni bir süreç

Son yıllarda Adidas ve Nike gibi rakipleri karşısında pazar payı ve şirket değeri açısından dalgalı bir seyir izleyen Puma’nın, yeni hissedar yapısıyla birlikte yeniden yapılanma sürecine ivme kazandırması bekleniyor. Uzmanlar, Anta ortaklığının şirketin küresel stratejilerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.