Son Mühür- ORC Araştırma, 20-22 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği son anket çalışmasıyla işsiz vatandaşların siyasi eğilimlerini mercek altına aldı.

"Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, işsiz ve diplomalı işsiz seçmen grubunda CHP’nin liderliğini koruduğunu gösterdi.

Genel işsiz seçmen grubunda CHP birinci sırada

26 ilde toplam 1540 işsiz seçmen ile yapılan görüşmeler neticesinde, ana muhalefet partisi CHP %33,2’lik oranla ilk sırada yer alıyor. İktidar partisi AK Parti ise %27,6 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankete göre üçüncü sırada %7,4 ile DEM Parti yer alırken, onu %6,1 ile MHP ve %5,5 ile İYİ Parti takip ediyor.

Diplomalı işsizlerde CHP farkı açıyor

Araştırmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise "Diplomalı İşsizler" kategorisi oldu. Eğitimli ancak istihdam dışı kalan seçmenler arasında CHP’ye olan destek %35,6’ya kadar yükselirken, AK Parti’nin bu gruptaki oyu %25,4 seviyesinde kaldı.

Diğer partiler ve "Kararsız" dengesi

Anket sonuçlarında dikkat çeken diğer bir nokta ise yeni kurulan ve yükselişte olan partilerin durumu. Zafer Partisi genel işsizlerde %4,9, diplomalı işsizlerde ise %5,2 oy alarak beşinci sırada konumlanıyor. Yeniden Refah Partisi %3,3 ile baraj sınırının altında seyrederken; Büyük Birlik Partisi (BBP), Yerli ve Milli Parti (YMP), Saadet Partisi (SP) ve Anahtar Parti (A Parti) gibi partiler %1 ile %3 bandında yer alıyor. Diğer kategorisinde yer alan küçük partilerin toplam oyu ise diplomalı işsizlerde %6,1 gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor.

