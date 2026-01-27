İstanbul’un kalbi Şişli’de, çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine dair yürütülen soruşturmada, adaletin seyri derinleşiyor. Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı D.A.U.T. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen G.A.K.’nın emniyetteki ifadeleri, planlı bir cinayetin ve sonrasında yaşanan dehşet anlarının tüm çıplaklığını gözler önüne serdi. "Kıskançlık" bahanesine sığınan zanlı, maktulü eve davet ederken tek amacının hayatına son vermek olduğunu açıkça itiraf ederek işlediği suçun boyutlarını ortaya koydu.

Sokak arasında bulunan ceset ve ilk incelemeler

24 Ocak akşamı Şişli Duatepe Mahallesi, Kuyulubağ Sokak üzerinde yaşananlar, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı şüpheli bir paket olduğu ihbarını alan emniyet güçleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede insan uzuvlarıyla karşılaştı. Yapılan teknik ve kriminal incelemeler neticesinde, başı ve bacakları gövdesinden ayrılmış olan cesedin 37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova’ya ait olduğu kesinleşti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla, maktulün parçalanmış diğer uzuvları aynı semtteki farklı konteynerlerde bulundu. Olayın izini süren ekipler, Khokimova’nın sevgilisi olduğu belirlenen 31 yaşındaki D.A.U.T. ile ona yardım ettiği iddia edilen 29 yaşındaki G.A.K.’yı yurt dışına kaçma hazırlığındayken kıskıvrak yakaladı.

TikTok’ta başlayan tanışıklıktan kanlı infaza

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı D.A.U.T., maktul ile olan ilişkisinin dijital mecralarda başladığını anlattı. TikTok üzerinden kurulan bir grup sohbeti aracılığıyla 2025 yılının başlarında tanıştıklarını belirten zanlı, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve otellerde devam eden birlikteliklerinin zamanla karmaşık bir hal aldığını dile getirdi. Kendi eşinin Özbekistan’dan Türkiye’ye gelmesiyle durumun ailevi bir krize dönüştüğünü savunan D.A.U.T., maktulü "Medine" ismiyle tanıdığını ve aralarında herhangi bir borç ilişkisi bulunmadığını ifade etti. Zanlı, cinayet motivasyonunu tamamen "sadakatsizlik" ve "itibar kaybı" iddiaları üzerine kurarak, ailesinin dağılmasından Khokimova’yı sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Önce ütüyle saldırı sonra bıçak darbeleri

Olay gününe dair detayları soğukkanlılıkla aktaran katil zanlısı, cinayeti en ince ayrıntısına kadar planladığını beyan etti. Olay sabahı arkadaşı G.A.K. ile Aksaray’da bir telefon satışı gerçekleştirdiklerini, ardından maktulün eve gelmesi için uygun ortamı hazırladıklarını belirtti. Khokimova’nın elindeki anahtarla eve girdiği anda pusuda bekleyen zanlı, kapı açılır açılmaz genç kadının başına ütüyle vurarak etkisiz hale getirdiğini anlattı. Talihsiz kadının yere düşmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçakla eylemine devam eden saldırgan, Khokimova’yı defalarca bıçaklayarak katlettiğini ifade etti. Bu sırada arkadaşı G.A.K.’nın telefonun ucunda olduğunu ve tüm yaşananları canlı olarak dinlediğini iddia eden zanlı, vahşetin planlı bir iş birliği olduğunu öne sürdü.

Ceset parçalarının şişli sokaklarına dağıtılması

Cinayet sonrası cansız bedeni banyoya taşıdığını anlatan D.A.U.T., arkadaşı G.A.K.’nın eve iki yeni bıçakla gelerek kendisine yardım ettiğini savundu. Cesedin parçalara ayrılması işleminin ardından uzuvların siyah poşetlere, oradan da valiz ve çantalara yerleştirildiği ortaya çıktı. İzlerini kaybettirmek amacıyla evden uzak bir nokta olan Şişli’yi seçtiklerini belirten zanlılar, taksiyle gittikleri kalabalık bölgede ceset parçalarını farklı çöp kutularına dağıttıklarını itiraf etti. Yakalanmamak için maktulün telefonunu ve ziynet eşyalarını da yanlarına alan şahıslar, maktulün takılarını satmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Havalimanında sonlanan kaçış planı

Vahşetin ardından Gürcistan’a kaçmak için uçak bileti alan ve özel bir araçla İstanbul Havalimanı’na doğru yola çıkan şüpheliler, polisin dikkati sayesinde emniyet duvarına çarptı. Havalimanında uçuş saatini bekledikleri sırada operasyonla gözaltına alınan şahıslardan D.A.U.T. ve G.A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen E.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç ortağı olduğu iddia edilen G.A.K. ise ifadesinde, eve vardığında cinayetin zaten işlenmiş olduğunu ve ceset parçalama işlemlerine dahil olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti. İstanbul emniyetinin geniş çaplı soruşturması, bu korkunç cinayetin tüm karanlık noktalarını aydınlatmaya devam ediyor.

