Son Mühür- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son dönemde Suriye ve bölge genelinde yayılan dezenformasyon içerikli iddialara karşı çok net bir duruş sergiledi. Sosyal medya platformları üzerinden stratejik bir açıklama yayımlayan Duran, Türkiye’nin "terörsüz bir bölge" vizyonuna zarar vermeyi hedefleyen odaklara sert eleştirilerde bulundu. Komşu ülkelerle ve bölge halklarıyla olan kadim bağların sarsılmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Duran, siyasi manipülasyonlara karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Gerçek dışı iddialara yanıt: "Hedefimiz kimlikler değil, terör yapılarıdır"

Suriye sahasındaki gelişmelere dair bazı siyasi odakların ortaya attığı "Kürtler hedef alınıyor" söylemlerine doğrudan yanıt veren Burhanettin Duran, bu iddiaların hakikatle bağdaşmadığını ifade etti. Bu tür söylemlerin bölgedeki toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla kurgulanmış tehlikeli birer girişim olduğunu belirten Duran, ayrıştırıcı bir dil yerine birleştirici bir üslubun benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin yürüttüğü operasyonel ve siyasi mücadelenin herhangi bir etnik kökene karşı değil, doğrudan terör odaklarına, şiddet eylemlerine ve hukuk dışı oluşumlara yönelik olduğunu açık bir dille yineledi.

Sınır hattında terör koridoruna set çekiliyor

Türkiye'nin güvenlik önceliklerinin sınır güvenliğini ve bölgesel istikrarı korumak olduğunu hatırlatan Duran, temel amacın sınır hatlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek olduğunu belirtti. Kalıcı barışın ancak kapsayıcı bir siyasal düzenle mümkün olabileceğine değinen Duran, bu doğrultuda atılan her yapıcı hamlenin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Gerçeklerin çarpıtılmasına karşı ortak akıl ve birlik ruhuyla hareket etmenin, bölgedeki huzur iklimini korumak adına kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Suriye halkı huzur ve kardeşlik iklimini özlüyor"

Suriye halkının temel beklentisinin çatışma değil, barış içerisinde bir yaşam sürmek olduğunu dile getiren İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarına da atıfta bulundu. Suriye’nin demografik zenginliğini oluşturan Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin ve Nusayrilerin binlerce yıldır olduğu gibi kardeşçe yan yana yaşama iradesine sahip olduğunu vurgulayan Duran, özellikle Kürt vatandaşlara yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Ezeli kardeşliğe darbe vurmak isteyen nifak odaklarına ve istismarcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, fitne ve fesat peşinde koşanlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Milyonların güvenli limanı ve güvencesi

Açıklamalarının son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin birleştirici gücüne vurgu yapan Burhanettin Duran, 86 milyon vatandaşın yanı sıra yönünü Anadolu’ya dönmüş on milyonlarca insan için Türkiye’nin en güvenli sığınak olduğunu ifade etti. Terörsüz bir Türkiye ve huzurlu bir bölge inşa etme sürecine balta vurmak isteyenlere karşı devletin kararlılığının sürdüğünü belirten Duran, "Komşularımızla aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

