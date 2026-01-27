Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Ankara’da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen görkemli karşılama töreni, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını ve stratejik ortaklık hedeflerini simgeleyen önemli görüntülere sahne oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan özel karşılama protokolü, diplomatik temaslara tarihi bir derinlik kattı.

Külliye önünde 103 süvarili görkemli karşılama

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu’nun makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzergahındaki caddede özel bir seremoniyle karşılandı. Cumhuriyetin 103. kuruluş yılına atıfta bulunarak hazırlanan protokol çerçevesinde, tam 103 süvari Tinubu’nun aracına protokol kapısına kadar refakat etti. Görsel bir şölen sunan bu atlı birliğin eşliğinde ana giriş kapısına ulaşan konuk Cumhurbaşkanı, burada bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanarak tören alanına davet edildi.

Milli marşlar ve 21 pare top atışıyla resmi selamlama

Liderlerin tören alanındaki yerlerini almasıyla birlikte askeri bando, her iki ülkenin milli marşlarını büyük bir titizlikle icra etti. Törende, Türk devlet geleneğinin sürekliliğini temsil eden tarihteki 16 Türk devletine ait bayraklar ve askerler de hazır bulundu. Milli marşların yankılandığı esnada gerçekleştirilen 21 pare top atışı, ziyaretin önemini vurgulayan diplomatik bir gelenek olarak kayıtlara geçti. Konuk Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlayarak Türk askeri geleneğine nezaketle karşılık verdi.

Heyetlerin takdimi ve diplomatik görüşme trafiği

Resmi törenin ardından Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türk ve Nijerya bayraklarının önünde bir araya gelerek basın mensuplarına dostluk pozu verdi. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçmeden önce kendi ülke temsilcilerini birbirlerine takdim ettiler. Törene Türk tarafında kabinenin pek çok önemli ismi ve üst düzey bürokrat katılım gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan MİT Başkanı İbrahim Kalın’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a kadar uzanan geniş bir protokol heyeti, iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğinin işareti olarak törende yer aldı.

İmza töreni ve ortak basın toplantısı heyecanı

Karşılama töreninin tamamlanmasıyla birlikte liderler, savunma sanayiinden enerjiye, ticaretten eğitime kadar pek çok farklı alanı kapsayan stratejik görüşmelere başladı. İkili görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Tinubu’nun kameralar karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı düzenlemesi ve bölgesel meseleler ile ikili ilişkilerin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.